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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    ya 5 taksit

    Zorunlu trafik sı ve prim ödemelerinde taksit sayısı 5'e çıkarıldı. Genel uygulamada DASK ve zorunlu trafik sigortalarında prim ödemelerinin peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edildiğini hatırlatan , şu açıklamayı yaptı: "Üye şirketlerin Nisan'dan itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir. Sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

    Sigortaya 5 taksit
    Zorunlu trafik sı ve prim ödemelerinde taksit sayısı 5'e çıkarıldı. Genel uygulamada DASK ve zorunlu trafik sigortalarında prim ödemelerinin peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edildiğini hatırlatan Türkiye Sigorta Birliği, şu açıklamayı yaptı: "Üye şirketlerin Nisan'dan itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir. Sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

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