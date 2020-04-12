Sigortaya 5 taksit

Zorunlu trafik sigortası ve DASK prim ödemelerinde taksit sayısı 5'e çıkarıldı. Genel uygulamada DASK ve zorunlu trafik sigortalarında prim ödemelerinin peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edildiğini hatırlatan Türkiye Sigorta Birliği, şu açıklamayı yaptı: "Üye şirketlerin Nisan'dan itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir. Sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."
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