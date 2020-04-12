Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.04.2020 10:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2020 10:47
    ABONE OL

    Son dakika: 'da 22 bin kaçak ele geçirildi

    ’nın Simav ilçesinde ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yemişli köyünde M.A. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı tekstil atölyesinde izinsiz olarak cerrahi üretildiğinin tespit edilmesi üzerine iş yerinde yapılan aramada 22 bin adet tıbbi koruyucu maske, 25 rulo maske lastiği ve 2 bin adet kesilmiş montaja hazır maske lastiği ele geçirildi.

    Kütahya'da 22 bin kaçak maske ele geçirildi

    'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde bir tekstil atölyesinde 22 bin adet kaçak ele geçirildi.

    Alınan bilgiye göre, ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yemişli köyünde M.A. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı tekstil atölyesinde izinsiz olarak cerrahi maske üretildiğinin tespit edilmesi üzerine iş yerinde yapılan aramada 22 bin adet tıbbi koruyucu maske, 25 rulo maske lastiği ve 2 bin adet kesilmiş montaja hazır maske lastiği ele geçirildi.

    Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.A. ile tekstil işçileri Ş.C., Ö.T. ve S.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: Kütahya'da 22 bin kaçak maske ele geçirildi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri