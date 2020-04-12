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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 07:30
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    • 12.04.2020 07:32
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    Sabah gazetesi yazarı : ülkeleri arasında en düşük borca sahip!

    Koronavirüs dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken ülkelerin ekonomilerini de derinden etkiledi. koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için bir dizi önlemler aldı. Hazine ve Maliye Bakanı ’ın açıkladığı 19 maddeden oluşan Ekonomik İstikrar Paketi ekonomide derin bir nefes aldırırken ’ye sunulan torba yasa ile 83 milyonunun cebini rahatlatacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Türkiye, verilerine göre ülkeleri arasında en düşük hanehalkı luluk seviyesine sahip olanlardan biri. Düşük hanehalkı borç seviyesi kriz zamanlarında önemli bir kalkan vazifesi görüyor” ifadelerini kullandı.

    Düşük borç kalkanı!

    İşte Nurullah Gür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
    Virüsün yayılma eğrisini düzleştirmeden sosyal hayat ve ekonomide normale dönmemiz çok zor. O yüzden belli ekonomik maliyetleri olsa da vatandaşlarımızın kısıtlayıcı kurallara ve tavsiye niteliğindeki önlemlere bilinçli bir şekilde riayet etmeleri oldukça hayati. Beklendiği üzere, sosyal izolasyonla birlikte ekonomik aktivite yavaşlıyor.

    Hazine verileri de buna işaret ediyor. Ocakta 119.9 milyar TL olan hazinenin nakit gelirleri, şubatta 87.3 milyara martta ise 53.9 milyara inmiş. Ticari faaliyet azalınca vergi gelirleri düşmüş. Virüsle ekonomik mücadele kapsamında gelirlerinden bir süreliğine feragat eden kamu, bir taraftan da verdiği mali desteğin miktarını ve çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. Nakit desteği verilecek lerin sayısı artırıldı. Bununla birlikte ücretsiz izne çıkanlar için de devlet tarafından maaş desteği verileceği duyuruldu. Bu dönemde dar gelirli ailelerimize ve çalışanlarımıza doğrudan gelir desteği sunarak onları yükü altında ezmemek çok kritik.

    TALEP CANLI KALIYOR
    , (IIF) tarafından açıklanan son verilere göre, ülkeleri arasında en düşük hanehalkı borçluluk seviyesine sahip olanlardan biri. Düşük hanehalkı borç seviyesi kriz zamanlarında önemli bir kalkan vazifesi görüyor. İnsanlar borçlarından dolayı harcamalarını diğer ülkelerde olduğu kadar sert azaltmıyor. Talep olabildiğince canlı tutulduğu için ekonominin toparlanması daha hızlı oluyor. Virüs krizinden de bu özelliğimizi koruyarak çıkmamız çok önemli. Dar gelirli ailelerimizin ve düşük ücretli çalışanlarımızın bu krizi en az borçla atlatmalarını sağlamalıyız.

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