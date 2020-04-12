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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    Borel tüketiciyle buluşuyor

    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı 'BOREL'in haftaya raflarda yerini alacağını kaydetti. hesabından paylaşım yapan Dönmez, "Covid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

    Borel tüketiciyle buluşuyor
    ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı 'BOREL'in haftaya raflarda yerini alacağını kaydetti. hesabından paylaşım yapan Dönmez, "Covid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada, el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.

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