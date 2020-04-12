Borel tüketiciyle buluşuyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı 'BOREL'in haftaya raflarda yerini alacağını kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dönmez, "Covid-19 ile mücadelemizde bütün kurumlarımızla milletimizin yanındayız. Bugünlerin de hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada, el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.