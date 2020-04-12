Kamuda ücretler düzenlendi

kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi. Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması 2 bin 487 liradan düşük olmayacak.