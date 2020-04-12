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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    Kamuda ücretler düzenlendi

    kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.

    Kamuda ücretler düzenlendi
    Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi. Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası sözleşmeli personeline, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ile diğer adlar altında yapılan ödemelerin brüt aylık ortalaması 2 bin 487 liradan düşük olmayacak.

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