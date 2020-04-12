Kadınlara destek paketi: Eşi vefat edene 325 lira! Doğum yapan 100 lira

Sosyal yardımlarda kadınlara ödenen miktarlar artırıldı. Eşini kaybeden 165 bin kadına ödenen yardım tutarı 275 liradan 325 liraya, 25 bin kişiye verilen şartlı doğum yardımı tutarı da 75 liradan 100 liraya yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 61'ini kadınların oluşturduğunu belirterek, "Şartlı doğum yardımını 100, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı (EVEK) kapsamında ödenen miktarı da 325 liraya çıkardık" dedi.
2003'ten bu yana şartlı sağlık, gebelik, doğum, lohusalık gibi sağlık yardım programları, 2012'den bu yana da EVEK programının uygulandığını anlatan Selçuk, "2019'da sağlık programları kapsamında 1.3 milyon kişiye 433 milyon, EVEK kapsamında da 165 bin kadına 377 milyon lira ödedik" dedi. Şartlı sağlık, lohusalık ve gebelik yardımı da yüzde 29 arttı.
1.5 MİLYONA EVDE HİZMET
Tek yaşayan, ihtiyacını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü, kronik hastalığı olanların mağdur olmaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu 22 Mart'tan bu yana 1.5 milyon vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladı. Evsiz, kimsesiz kişilerin de kamu kurumu misafirhanelerinde veya pansiyon, otel gibi yerlerde konaklamaları sağlanıyor. Hastanelere verilen destekler artırılırken, maskeler ücretsiz oldu.
SOSYAL DEVLET
Ekonomik İstikarar Kalkanı kapsamında nakdi sosyal destekler ikinci fazla 4.4 milyon haneye ulaşacak, üçüncü faz da devreye alınacak. Covid-19'la mücadele sürecinde gelir şartı, engellilik durumuna bakılmadan ihtiyacı olan bütün vatandaşlara bakım desteği verilecek. Salgınla mücadele döneminde daha hızlı ve etkin şekilde yürütülen sosyal yardımlara ilişkin son döneme ilişkin bazı veriler şöyle:
● 3.5 milyon kişiye 1 milyarlık eğitim, sağlık desteği sağlandı.
● 1.5 milyon kişiye 8.4 milyarlık yaşlılık, engellilik yardımı verildi.
● 1 milyon 250 bin haneye elektrik tüketim desteği sağlandı.
● 414 bin kişiye 6.5 milyar evde bakım için para aktarıldı.
● 1.2 milyon anneye doğum yardımı yapıldı.
● 2 bin 600 kronik hastanın faturasını devlet ödüyor.
● 800 bin aileye gıda, 25 bin aileye barınma yardımı yapıldı.
■ HAZAL ATEŞ
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