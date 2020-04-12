Kadınlara destek paketi: Eşi vefat edene 325 lira! Doğum yapan 100 lira





2003'ten bu yana şartlı sağlık, gebelik, doğum, lohusalık gibi sağlık yardım programları, 2012'den bu yana da EVEK programının uygulandığını anlatan Selçuk, "2019'da sağlık programları kapsamında 1.3 milyon kişiye 433 milyon, EVEK kapsamında da 165 bin kadına 377 milyon lira ödedik" dedi. Şartlı sağlık, lohusalık ve gebelik yardımı da yüzde 29 arttı.

