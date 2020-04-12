YEMEKSEPETİ BANABİ İSTEGELSİN ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı süresince su satışı yapan firmalar hizmet vermeye devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı bu kez yaş sınırı ifade etmediği için her yer kapalı olacak. Bu nedenle Yemeksepeti de iki gün yani sokağa çıkma yasağı süresinde hizmet vermeyecektir.

UYGULAMALAR ÇÖKTÜ!

Türkiye'nin en çok kullanılan uygulaması olan Bana Bi, Yemeksepeti ve Getir uygulamarı an itibariyle erişim sağlanmıyor. 3 uygulama birden çöktü. Vatandaşların sokağa çıkma yasağı gelir gelmez bakkal ve marketlere akın etmesinin ardından çıkamayan vatandaşlar uygulamaları çökertti. Getir, Bana Bi ve Yemeksepeti şu an için hizmet veremiyor ancak en yakın zamanda geri dönecek.