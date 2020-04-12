Koronavirüs sonrası harekete geçtiler! Vatandaşın elindeki altınların peşindeler!

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dünya ekonomisinin koronavirüse hazırlıksız yakalandığını belirten Memiş, bu dönemde finansal piyasalarda tuzaklara dikkat çekerek, "Hükümetler ve merkez bankalarının almış olduğu tedbir ve önlemler, küresel ekonomilerde kısa vadeli resesyon risklere karşı korumayı hedefliyor. Hükümetler ard arda yeni tedbirler açıklarken, merkez bankaları da faiz indirim süreceğinin devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Ancak tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden gelen verilerin kötü gelmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani Kovid-19'un dünya ekonomilerini ve finans sistemini olumsuz etkilemeye devam ediyor. " dedi.

Geçen hafta Suudi Arabistan ve Rusya arasında petrol fiyatları savaşı konusunda anlaşma sağlanması, Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) kredilerde 3.2 Trilyon dolarlık yeni bir adım atması, Fed'in piyasalara nakit desteğinin 8 Trilyon dolara ulaşması gibi nedenler küresel risk iştahının artmasına, küresel borsalarda da toparlanmalara neden olduğunu belirten Memiş, " Geçen hafta borsalarda hızlı bir toparlanma, dolarda değer kayıpları, emtia fiyatlarında da yükselişler gördük. Yurt içi piyasalarda BIST 100 endeksinin 97 bin puan seviyesinin üzerine yükselmesi, dolar/TL kurunun 6,62 lira seviyesine gerilemesi kısa vade için piyasalara moral olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının güçlü duruşunu koruduğunu gözlemliyoruz. Altının ons fiyatı 1.690 dolar, altının gram fiyatı 365 lira seviyesine yükseldi. Ancak altın fiyatlarındaki yükselişlerin sûni ve sağlıksız yükselişler olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada maden ocakları, rafineler ve perakende kuyumcu mağazaları kapalı. Diğer yandan dünya genelinde fabrikalar kapalı, insanlar işsiz ve eve kapanmış durumda. Sadece ABD'de 6 milyon 600 bin insan işsizlik maaşı başvurularında bulundu. 10 milyon işsiz var. Dünya genelinde işsizliğin daha da artacağını görmemek imkansız." dedi.

FİZİKİ ALTINLARI TOPLUYORLAR

Böyle bir ortamda borsa yatırımcıları teminat tamamlamak için elindeki fiziki emtiaları nakite çevirmek zorunda kaldığını altını çizen Memiş, 'Diğer yandan dünya genelinde tüm insanlar, alış-veriş yapmak ve hayatını sürdürmek için biriktirmiş oldukları altınları satmak zorunda kalıyor. Yani dünyada altına bir talebinin olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de dahil Kapalıçarşı piyasası ve perakende kuyumcu mağazalarının yüzde 90'nının halen kapalı olduğunu belirtmek isterim. Son 2 haftadır vatandaşların altın talebinin olmadığını, aksine yoğun bir şekilde altın bozdurduklarına şahit olduk. Türkiye'deki altın yatırımcıları dahil kötü günler için biriktirmiş oldukları altınları alış-veriş yapmak ve giderlerini karşılamak için TL'ye döndüklerini gördük. Sistem kurucular, önce borsa yatırımcılarından altınları toplarken şimdi de dünyada insanların fiziki altınlarını toplama başladı. Çok yakında merkez bankalarının stoklarında bulundurdukları altınlarını satmalarını bekleyecek. " ifadelerini kullandı.

ABD PETROL STOKLARINI UCUZDAN KAPATTI

ABD'nin elindeki altın stokuna dikkat çeken Memiş, 'Bunu süreci petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerde gördük .Suudi Arabistan ile Rusya arasında başlayan petrol fiyatları savaşlarında Brend Petrolün varil fiyatı 20 dolar seviyesine kadar gerilemiş, ABD'nin petrol stokları geçen hafta 15.2 Milyon varil artmış. ABD, petrol stoklarını ucuzdan kapattıktan sonra Suudi Arabistan ve Rusya'dan anlaşma haberi geliyor ve Brend Petrol 36 dolara yükseliyor. Bu bir tevafuk olmadığını düşünüyorum. Dünyada en fazla altın stoklayan ülke 8.133 Ton ile ABD.

Ve ons'u dolara bağlayan ABD ya da sistem kurucular, tüm dünyayı altın bozdurmaya mahkum etmişken neden yüksek fiyattan altın toplayacak ? Altın fiyatlarında yükselişleri şu nedenlere bağladıklarını gördük; Uçuş yasakları, ülkeler arası fiziki altın transferlerinde aksaklığa neden oldu. Dünya da önemli rafineler kapalı. İnsanlar, fiziki altına ulaşamıyor.

Peki yeni bir özel düzenleme ile bu aksaklık çözüme ulaşamaz mıydı ? Halbuki dünyada ülkelerin kendi aralarında yardım uçakları kaldırdıklarını, kendi vatandaşlarını ülkeye getirmek için uçuşlar gerçekleştirdiğini gördük. Hükümetler böyle bir talep görseydi gereken yasal düzenleme yapılırdı. Böyle bir talep artışı olsaydı altının ons fiyatı 1.680 dolar seviyesinin üzerini kırar 2.000 dolara kadar yükselirdi. O da olacak, ancak şimdilik erken. Çünkü dünyada altınların yüzde 50'sini toplayanlar, kalan yüzde 50'yi toplamadıkça bu süreci başlatmazlar.

Toparlayacak olursak altın piyasalarında son bir kez daha sert satışlar görebiliriz. Altının ons fiyatı 1.550-1.450 dolar, altının gram fiyatı 340-320 lira aralığına gerileyebilir. Bu sert düşüş, Nisan ayında olabileceğini tahmin ediyorum. Gecikirse Mayıs ayına da sarkabilir. Öngördüğüm sert düzeltme olmadan altın fiyatlarında yaşanan yükselişleri sağlıksız ve tuzak olarak görmeye devam edeceğim. Sanal ortamlarda kumar bağımlılığına dikkat ! Dünyada insanlar evlerine hapsolmuşken, banka mevduatlarında birikimlerini tutanlar, al-sat yaparak paradan para kazanmaya çalışıyor. Kimi kar etmek için, kimi masraflarını çıkarmak için kimi de bağımlıktan bu ortamda bulunuyor. Al-sat yapacak kadar birikimi olmayanlar ise forex ortamında kaldıraç sistemi desteği ile kumar oynamaya devam ediyor.' dedi