Dolar ne olur, düşüşün devamı gelir mi? 12 Nisan Dolar/TL ve euro alış satış ne kadar oldu?

ALTININ KİLOGRAMI 361 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin 629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.