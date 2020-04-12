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    • Ekonomi
    • 12.04.2020 Gazete
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    Çiftçilere kolaylığı geldi

    , çiftçilerin hızlı ve kolay erişimle birçok işlemini yapabileceği 'ni () hizmete aldı. KORBİS sayesinde Tarım Kredi ortakları, borç ve birikimlerini online olarak görebilecek, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilecek.

    Çiftçilere KORBİS kolaylığı geldi
    Tarım Kredi, çiftçilerin hızlı ve kolay erişimle birçok işlemini yapabileceği Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi'ni () hizmete aldı. KORBİS sayesinde ortakları, borç ve birikimlerini online olarak görebilecek, senet, kredi ve sermaye bilgilerini de anlık takip edebilecek. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Çiftçilerimiz KORBİS'in hayatı kolaylaştıran tüm özelliklerini kişiselleştirebilir ve uygulamamızı asistan olarak kullanabilir" dedi.

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