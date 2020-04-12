Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000'er liralık sosyal yardım parasını ödemeye başladı. Vatandaşlar PTT'ye gitmeden paralarını evlerinden alabilecekler. Ayrıca 1000 TL'lik maddi yardımı T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. İşte 1000 TL maddi yardım TC kimlik numarası ile sorgulama ve Sosyal yardım doğum yılının son rakamına göre ödeme… Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının önünde 2 milyon kişiye 1000 TL 'lik destek alımı ve başvuru için adeta izdihamlar oluştu. 1000 TL destek nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardım alma şartları nelerdir?