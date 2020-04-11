Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Son günlerde özellikle altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, "Altın fiyatlarında bir süre iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi. Peki, altın fiyatları yükselir mi? İşte yapılan yorumlar ve değerlendirmeler...

ALTIN FİYATLARINDA İNİŞLİ-ÇIKIŞLI TRENDİN DEVAMI BEKLENİYOR



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.

Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.

Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart'ta 1,680 dolara yükseldiğini kaydetti.

Altının ons fiyatının 19 Mart'ta yeniden 1,471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.