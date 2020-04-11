Temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Bilindiği üzere Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişinin başvurduğunu belirterek ödeme tarihlerine ilişkin müjdeli haberi de milyonlarca vatandaşla paylaştı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

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