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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    Sağlık sı ödemeyi artırır

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Sağlık sigortası ödemeyi artırır
    Çalıştığım şirkette özel sağlık sigortamız da var. Bu, tazminata yansır mı?
    Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret değildir. Sürekli ödemeler de hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecek, yakacak yardımı gibi düzenli şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacaktır. Özel sağlık ları da her ay düzenli şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır.

    Çalıştığım firmada bulunan müşteri haksız yere bana hakaret etti. Dava açmak istiyorum, mümkün mü? Ne yapabilirim?
    Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız, delilleri sunmanız gereklidir. Hakaret suçuna maruz kalanlar, e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilirler. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

    hukuk@takvim.com.tr

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