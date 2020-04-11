



''SGK altında birleşme oldu' deniliyor ama SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma şartları denkleşti mi? Yani halen 'SSK maaşı daha iyi' deniliyor. Ercan KAMAN

Burada birleşme olmasına rağmen bir norm birliği henüz yok. Bu maaş durumunda değil ama prim günü konusunda görünüyor. Bağ-Kur'dan daha çok primle emekli olunuyor. Ancak maaşın belirlenmesi tamamen sizin bildirdiğiniz prime esas kazanç ile ilgili.