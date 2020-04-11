Bir tekstil işyerinde 3 yıl çalıştım. Tazminatımı alıp 2 gün sonra askere gittim. Askerden 3 ay önce geldim. İşsizlik parası alabilir miyim? Alırsam kaç ay alırım? M.Y.
Askerden geldikten sonra 1 ay içinde başvurmanız gerekiyordu. İşsizlik parası alabilmek için son 3 yılda en az 600 gün prim olması gerekiyor. Prim gününüze göre süre belirleniyor. Siz 3 ay geçirmişsiniz, bunlar alacağınız işsizlik ödeneğinin süresini azaltır. İŞKUR'dan bilgi alabilir, şartlarınızı öğrenebilirsiniz.
''SGK altında birleşme oldu' deniliyor ama SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olma şartları denkleşti mi? Yani halen 'SSK maaşı daha iyi' deniliyor. Ercan KAMAN
Burada birleşme olmasına rağmen bir norm birliği henüz yok. Bu maaş durumunda değil ama prim günü konusunda görünüyor. Bağ-Kur'dan daha çok primle emekli olunuyor. Ancak maaşın belirlenmesi tamamen sizin bildirdiğiniz prime esas kazanç ile ilgili.
Emekliyim, çalışıyorum. Destek primi kesiliyor, bu primleri geri alabilir miyim? Veysel GÜLER
Çalışan emeklilerden kesilen primler iş kazası, meslek hastalığı için. Dolayısıyla bu primler emekliliğinizi etkilemediği gibi, geri almanız da mümkün değil.
3600 prim günü doldurdum. SGK'dan 'emekli olur' yazımı aldım, işverene verdim ancak tazminat ödemedi. Arabulucuya gittim ancak burada da anlaşma sağlanamadığı söylendi. SGK'dan aldığım yazı var elimde. Caner HERGÜNER
Eğer arabulucudan netice alamadıysanız, iş mahkemesinde dava açabilirsiniz. Hem tazminatınızı hem de gecikme farkını alırsınız.
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