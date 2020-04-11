



Ücretsiz izin desteğinden 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan, işsizlik maaşı alamayanlar da yararlanabilecek. Kısa çalışma ödeneğinde işçiye minimum bin 700 lira ödenirken, yasa teklifine göre, ücretsiz izne çıkanlara yaklaşık bin 200 lira ödeme yapılacak. İşsizlik maaşı alabilmek için son 3 yılda 600 gün prim ödemek ve son 120 gün hizmet akdi ile çalışmak gerekiyor.