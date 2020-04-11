Paycell’den rekor işlem hacmi

Yerli ödeme platformu Paycell'de Mart'ta gerçekleşen işlem hacmi, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 146 artarak, tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, "Müşterilerimiz platform üzerinden birçok ödeme işlemini evlerinden çıkmadan yapabiliyor. Yenilikçi bakış açımız tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşmamızı sağladı" dedi.