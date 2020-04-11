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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    Paycell’den rekor işlem hacmi

    Yerli ödeme platformu Paycell'de Mart'ta gerçekleşen işlem hacmi, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 146 artarak, tüm zamanların en yükseğine ulaştı.

    Paycell’den rekor işlem hacmi

    Yerli ödeme platformu Paycell'de Mart'ta gerçekleşen işlem hacmi, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 146 artarak, tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Genel Müdürü Melike Kara, "Müşterilerimiz platform üzerinden birçok ödeme işlemini evlerinden çıkmadan yapabiliyor. Yenilikçi bakış açımız tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşmamızı sağladı" dedi.

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