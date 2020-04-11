ASELSAN’dan tedarikçilerine destek

ASELSAN, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin tedarikçilerine ödemeleri de sürüyor. Ay başından itibaren bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, "Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir" dedi.
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