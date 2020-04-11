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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    ’dan tedarikçilerine destek

    , çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin tedarikçilerine ödemeleri de sürüyor. Ay başından itibaren bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı.

    ASELSAN’dan tedarikçilerine destek
    ASELSAN, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin tedarikçilerine ödemeleri de sürüyor. Ay başından itibaren bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, "Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir" dedi.

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