Vakıf Katılım’dan 3.3 milyarlık ihraç

Vakıf Katılım, yıl başından 3 Nisan'a kadar 13 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda yaklaşık 3.3 milyar liralık ihraç rakamına ulaştı. 3 Nisan'da 285 milyon lira tutarında, 90 gün vadeli, tahsisli şekilde kira sertifikası ihracı yapıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Son 3 yıl içinde 87 tertip halinde yaklaşık 19.2 milyar TL'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık" dedi.
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