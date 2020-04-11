Vakıf Katılım’dan 3.3 milyarlık ihraç

yıl başından 3 Nisan'a kadar 13 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda yaklaşıkihraç rakamına ulaştı. 3 Nisan'da 285 milyon lira tutarında, 90 gün vadeli, tahsisli şekilde kira sertifikası ihracı yapıldı."Son 3 yıl içinde 87 tertip halinde'lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık" dedi.