BİM 14 Nisan aktüel kataloğu! Salı günü BİM'de gıda, makyaj ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor

BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta temizlik, yiyecek ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi...

BİM 14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU