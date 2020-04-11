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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 20:50
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    • 11.04.2020 20:50
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    BİM 14 Nisan aktüel kataloğu! Salı günü BİM'de gıda, makyaj ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor

    BİM 14 Nisan aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri olan BİM salı günü yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sunacak. Firmanın internet sitesinde BİM 14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Peki, salı günü BİM'de hangi ürünler satışalacak? İşte detaylar...

    BİM 14 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Kataloğda yer alan ürünleri incelemek isteyenler özellikle bugün arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. BİM'de bu hafta temizlik, yiyecek ve bakım ürünleri ön plana çıkıyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi...

    BİM 14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

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