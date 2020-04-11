81 şehirde gıda nakit para yardımı! acikkapi.gov.tr Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır?

Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı, nakit para yardımı almak isteyen vatandaşlar Açık Kapı sistemine akın etti. İnternet üzerinden acikkapi.gov.tr adresinden yapılabilen başvurular ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı ve nakit para yardımı yapılıyor. Peki, Açık Kapı gıda nakit para yardımı nasıl alınır? Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı'dan başvuru yapma işlemini adım adım haberimizden görebilir ve başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Açık Kapı sistemi 81 il için geçerlidir.

SOSYAL MEDYADA 400 TL İDDİASI!

Gün içerisinde çeşitli sosyal medya kanallarından aşağıdaki şekilde iddialar paylaşılmıştı:

İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 tl yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 tl ve çocuklar için 100 tl bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz.