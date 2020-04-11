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    • 11.04.2020 10:22
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    : Hakim ve savcı adaylığı ları ertelendi

    haberi... , koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı larını erteledi.

    Bakanlık açıkladı: O mülakatlar ertelendi

    , 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı larının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

    Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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