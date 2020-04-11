Son dakika: 10 bin lira kredi hesabınıza geçiyor! Destek kredisi ödemeleri başladı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Başvuru linki:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Vakıbank'ın internet sitesinde ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
Başvuru linki:
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
Başvuru linki:
https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi
6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
FAİZ ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
ÖDEMELER BAŞLADI
Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.
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