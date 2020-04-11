Dolar ve euro kurundaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Perşembe günü 6,7936'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 6,62 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 6,6777'den tamamladı. Peki, 11 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 361 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 359 bin 500 lira, en yüksek 365 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 361 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 605 bin 629,28 lira, işlem miktarı ise 663 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 240 milyon 860 bin 465,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
CUMHURİYET ALTINI 2,378 LİRA, GRAM ALTIN 363 LİRA
Küresel ekonomide, Covid-19 pandemisi etkisiyle durgunluk olacağına ilişkin verilere bağlı olarak, altın fiyatları yedi yılın zirvesine tırmanınca, Cumhuriyet altını da 2,378 liraya, gram altın da 363 liraya yükseldi.
Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 6.24 artışla 35.74 dolara çıktıktan sonra 32.03 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 6.17 artışla 32.70 dolara yükseldikten sonra 29.36 dolara döndü.
Paskalya tatili nedeniyle büyük ölçüde tatilde olan küresel emtia piyasalarında son işlemler;
- gümüş, 15.42 dolar,
- altın, 1,684.15 dolar,
- bakır, 5,022.50 dolar,
- platin, 743.64 dolar,
- paladyum 2,168.60 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 363 liradan, çeyrek altın 595 liradan, Cumhuriyet altını da 2,378 liradan satılıyor.
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,57 artışla 331,8 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,9 artarak 5.842,66 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,24 değer kazanarak 10.564,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,44'lük artışla 4.506,85 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,39'luk yükselişle 17.621,62 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,66'lık artışla 1,09 seviyelerinden işlem görüyor.
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