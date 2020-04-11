Dolar ve euro kurundaki güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Perşembe günü 6,7936'ya kadar yükselen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla düşüşe geçerek 6,62 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kaybıyla 6,6777'den tamamladı. Peki, 11 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?