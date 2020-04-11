Gram ve çeyrek altın ne kadar? Hafta sonu anlık altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler araştımra yapıyor. İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 590,00 lira, Cumhuriyet altını 2.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 363,50 liradan işlem gördü. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 11 Nisan hafta sonu anlık altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?