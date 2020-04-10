basvuru.turkiye.gov.tr: Ücretsiz maske kaç günde gelir? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını çoğu kişinin ölümüne sebep oldu. COVID-19 salgını için dünya çapında önlemler alınmaya devam ediyor. Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımının başlaması ile vatandaşlar maskelerin ne zaman geleceğini merakla araştırmaya başladı. Peki, Ücretsiz maske kaç günde gelir? PTT ücretsiz maske ne zaman gelir 2020? E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.
ÜCRETSİZ MASKE KAÇ GÜNDE GELİR?
Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5'er adet maske temin edebilecek. E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin edilmektedir.
ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Vatandaşlar bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleri için ücretsiz maske talebinde bulunabilir.
Online başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.
MASKE SATIŞI YASAKLANDI
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.
ECZANELERDEN MASKELER NASIL ALINACAK?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:
"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.
EVDE KORONA VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?
Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.
Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.
Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.
Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.
Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.
Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.
Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.
TIBBI MASKE NEDİR?
N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.
TIBBI MASKE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?
Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.
Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.
Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.
N95 MASKE NEDİR?
N95 maskeler, Bakteri, virüs, toz, sis ve duman gibi kirleticileri filtreleme konusunda sıradan maskelere göre daha yüksek performans gösteriyor. Çeşitli iş güvenliği ekipmanları satan yerlerde ve medikallerde bulunabiliyor. Birçok N95 maskesi yüksek filtrasyon verimliliği ve kolay nefes alıp vermeyi kolaylaştıran düşük hava direncine sahip.
N95 MASKE TEK KULLANIMLIK MI?
N95 maskelerin gözenek yapısı belli bir standart aralığındadır, bu gözenek çapı maskenin kullanılması ile birlikte değişmeye başlar. Maske zamanla toz tutmasıyla birlikte gözenekleri kapanır, nefes alıp vermeden dolayı da bazı gözeneklerin çapı büyür.
Aynı şekilde suyla veya temizleyicilerle de yıkanması da bu gözenek çaplarında deformasyona sebep olur. Bundan dolayı n95 maskenin kullanım süresi kullanım şekline göre değişebiliyor. Ancak maskenin günlük olarak değiştirilmesi de öneriliyor.
N95 maskelerin belli bir kullanım süresi bulunmamakla birlikte tek kullanımlık maske sınıfı girdiklerinden dolayı çok uzun süreler kullanılması önerilmemektedir. Bu kullanım süresi havanın kirlilik durumu, kişinin nefes alıp verme hızı, kişinin kilosu gibi değişkenlere bağlı olarak değişir. Çok olağan dışı bir durum olmadıkça n95 maskenin günlük olarak değiştirilmesi uygun olacaktır.
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