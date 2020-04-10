Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası için seferber oldu

'Biz yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılım rekora koşuyor. SMS'lerle toplanan bağış miktarı 48 milyona dayanırken, toplam rakam ise 1.5 milyar lirayı aştı. Vodafone 10 milyon liralık bağış yaptı. Kolin İnşaat, Aksa Çukurova Doğal Gaz Dağıtım 5 milyon, Philsa Philip Morris 4 milyon 724 bin, Evyap Sabun ise 3 milyon liralık bağış yaptığını açıkladı. İş insanı Necati Kurmel'in eşi Melahat Kurmel ve Burgan Bank ise 2 milyon lira bağış yaptı. İşbir Holding 1 milyon 100 bin, Kaanlar Gıda da 1 milyon liralık bağış açıkladı. PepsiCo ise gıda bankaları aracılığıyla 3 milyondan fazla kişiye 12 milyon lirayı aşan değerde temel gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunacağını duyurdu.
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