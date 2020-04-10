Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası için seferber oldu

kampanyasına katılım rekorakoşuyor. SMS'lerle toplananbağış miktarıdayanırken, toplam rakamiseaştı.Vodafone10 milyonliralık bağışyaptı. Kolinİnşaat, AksaÇukurovaDoğal GazDağıtım 5milyon, PhilsaPhilip Morris 4 milyon724 bin, Evyap Sabunise 3 milyon liralık bağışyaptığını açıkladı. İş insanıNecati Kurmel'in eşi MelahatKurmel ve Burgan Bank ise 2milyon lira bağış yaptı. İşbirHolding 1 milyon100 bin, KaanlarGıda da 1 milyonliralık bağışaçıkladı. PepsiCoise gıda bankalarıaracılığıyla 3milyondan fazlakişiye 12 milyon lirayıaşan değerde temel gıdave temizlik malzemesiyardımında bulunacağınıduyurdu.