İhalelere coronavirüs salgını nedeniyle iptal hakkı





KÖTÜYE KULLANAN OLABİLİR

Umut Yeniocak, başvuruda bulunan müteahhitlerin, idare tarafından haklı görülmesi halinde, herhangi bir dava açmaya gerek olmaksızın ek süre alabileceğini ya da sözleşmeyi feshedebileceğini belirterek, "Konut sahiplerinin evlerini zamanında teslim alamamaları durumu ortaya çıkabilir. Birçok inşaat projesinde müteahhitler bu genelgeye dayanarak ek süre ya da fesih hakkını gündeme getirebilir" dedi. Bu durumun kötüye kullanılmasını önlemek için müteahhitle anlaşma yapan kişilerin, inşaatta yaşanan gecikmenin salgından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dikkat etmeleri gerektiğini altını çizen Yeniocak, "Söz konusu aksamaların veya gecikmelerin salgına bağlı olmadığı iddiasındalarsa, müteahhitlerin ek süre ya da benzeri taleplerini kabul etmek zorunda değiller" diye konuştu.