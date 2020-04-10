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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 Gazete
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    İhalelere coronavirüs salgını nedeniyle iptal hakkı

    Cumhurbaşkanlığı’nca yayınlanan bir genelge ile kamu ihalelerinde iş alan müteahhitlere salgın sebebiyle zorluk yaşamaları halinde ve sözleşmeyi fesih hakkı verildi.

    İhalelere coronavirüs nedeniyle iptal hakkı



    Coronavirüs     salgını, her yeni gün yeni yasal düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde Kamu İhale Kanunu hakkında Cumhurbaşkanlığı'nca yayımlanan genelge oldu. Genelgeye göre; kamu ihalelerinde iş alan müteahhitler (yükleniciler), ihalesini aldıkları işlerin sözleşmeye uygun olarak tamamlanması konusunda salgın sebebiyle zorluk yaşamaları halinde ilgili idareye başvurarak mücbir sebep savunması yapabilecek. Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, müteahhitlere tanınan bu imkanın sadece kamu ihalelerini değil, özel inşaat sözleşmelerini de yakından ilgilendirdiğini söyledi.



    KÖTÜYE KULLANAN OLABİLİR
    Umut Yeniocak, başvuruda bulunan müteahhitlerin, idare tarafından haklı görülmesi halinde, herhangi bir dava açmaya gerek olmaksızın ek süre alabileceğini ya da sözleşmeyi feshedebileceğini belirterek, "Konut sahiplerinin evlerini zamanında teslim alamamaları durumu ortaya çıkabilir. Birçok inşaat projesinde müteahhitler bu genelgeye dayanarak ek süre ya da fesih hakkını gündeme getirebilir" dedi. Bu durumun kötüye kullanılmasını önlemek için müteahhitle anlaşma yapan kişilerin, inşaatta yaşanan gecikmenin salgından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dikkat etmeleri gerektiğini altını çizen Yeniocak, "Söz konusu aksamaların veya gecikmelerin salgına bağlı olmadığı iddiasındalarsa, müteahhitlerin ek süre ya da benzeri taleplerini kabul etmek zorunda değiller" diye konuştu.




    MÜTEAHHİTLERİN BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMASI HANGİ ŞARTLARA BAĞLI?

    Şu 3 şartın bir arada bulunması gerekiyor:

    Zor duruma düşmüş olmasında yüklenicinin kendi kusurunun bulunmaması, durumun salgından kaynaklı olması,

    Salgın sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmesini engelleyecek nitelikte olması,

    Yüklenicinin ortaya çıkan bu zor durumu bertaraf edecek gücünün bulunmaması.

    YAVUZ KARAMAN

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