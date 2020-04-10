Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Karadeniz'de sondaja çıkan Fatih gemisini paylaştı: Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de sondaja çıkan Fatih gemisini paylaştı: Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.
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