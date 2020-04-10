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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 Gazete
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    : Keşiflerin arefesindeyiz

    Albayrak, Karadeniz'de sondaja çıkan Fatih gemisini paylaştı: Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz.

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