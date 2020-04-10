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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 Gazete
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    ‘TOKİ’ adıyla vurguna dikkat!

    TOKİ, 'tapu harcı' parası talep eden dolandırıcılara karşı uyardı: "Vatandaşlarımız 'www.toki. gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal hesaplar ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmesin."

    ‘TOKİ’ adıyla vurguna dikkat!
    TOKİ, 'tapu harcı' parası talep eden dolandırıcılara karşı uyardı: "Vatandaşlarımız 'www.toki. gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal hesaplar ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmesin."

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