‘TOKİ’ adıyla vurguna dikkat!

TOKİ, 'tapu harcı' parası talep eden dolandırıcılara karşı uyardı: "Vatandaşlarımız 'www.toki. gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal hesaplar ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmesin."
TOKİ, 'tapu harcı' parası talep eden dolandırıcılara karşı uyardı: "Vatandaşlarımız 'www.toki. gov.tr', çağrı merkezi '444 86 54', kurumsal hesaplar ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmesin."
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