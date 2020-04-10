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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 17:26
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    • 10.04.2020 17:33
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    Son dakika: Trafik sigortası ve prim ödemeleriyle ilgili flaş karar

    Son dakika haberleri... , trafik sigortası ve poliçe prim ödemelerinde taksit sayısının 3'ten, 5'e çıkarıldığını açıkladı. 'den yapılan açıklamada, "Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir." denildi.

    Trafik sigortası ve DASK prim ödemeleriyle ilgili flaş karar
    'den yapılan açıklamada, "Genel uygulamada ve Zorunlu Trafik sigortalarında prim ödemeleri peşin veya kredi kartına genellikle 3 taksit şeklinde tahsil edilmektedir.

    Üye şirketlerin Nisan ayından itibaren düzenlenecek ve DASK poliçe primlerini kredi kartına 5 taksit olacak şekilde tahsili tavsiye edilmektedir" denildi ve şu öneriler yapıldı:

    "Bankaların/kredi kuruluşlarının kredilerini yeniden yapılandırması/geri ödemelerin ertelenmesine yönelik aldıkları önlemlerle uyumlu olarak; hayat sigorta şirketlerinin, bireysel kredilerle bağlantılı olarak akdedilmiş olan hayat sigortaları kapsamındaki riskler için, kredi süresinin uzadığı poliçelerde erteleme süresi boyunca teminat vermeye devam etmeleri tavsiye edilmektedir. Sigortalıların Nisan ayı ve devam eden sigorta prim tahsilatlarının ek maliyet alınmadan bir ay ertelenmesi tavsiye edilmektedir. Sağlık sektöründe hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olabilmek gayesi ile sigorta ürünlerinde prim indiriminde bulunulması tavsiye edilmektedir."

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