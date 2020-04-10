Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı piyasaların kapanış gününde merak konusu oldu. Perşembe günü son kapanışta dolar 6,66 liradan, euro ise 7,28 liradan satılmıştı. Dolar bugüne 6,6980 liradan, euro ise 7,3320 liradan güne başladı. Son durum hakkında değerlendirme yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 6,60 seviyesinin destek, 6,80'in direnç konumunda izleneceğini bildirdi. Peki, 10 Nisan dolar alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar..

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?