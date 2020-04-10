ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda onlarca üründe fırsat! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünler hangileri?

Onlarca indirimli ürünün yer aldığı ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Hafta sonu fırsatlı ürünleri öğrenmek isteyenler bu nedenle aktüel kataloğda yer alan fırsatları öğrenmek istiyor. ŞOK'ta bu hafta ev, yiyecek ve eşya türündeki ürünler ön plana çıkıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli satılacak ürünler hangileri? İşte ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

ŞOK 11-14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU