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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 16:49
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    • 10.04.2020 16:49
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    ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda onlarca üründe fırsat! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünler hangileri?

    ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Ev için gündelik alışverişlerini yapacak olanlar bir yandan da aktüel kataloğlarda indirimle satılan ürünleri merak ediyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer aktüel ürünleri arasında ev ve temizlik ürünleri ön plana çıktı. Kataloğda yer alan ürünleri merak edenler ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var sorusunun yanıtı araştırıyor.

    ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda onlarca üründe fırsat!

    Onlarca indirimli ürünün yer aldığı ŞOK 11-14 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Hafta sonu fırsatlı ürünleri öğrenmek isteyenler bu nedenle aktüel kataloğda yer alan fırsatları öğrenmek istiyor. ŞOK'ta bu hafta ev, yiyecek ve eşya türündeki ürünler ön plana çıkıyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimli satılacak ürünler hangileri? İşte ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler...

    ŞOK 11-14 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi ŞOK 11 Nisan aktüel kataloğunda onlarca üründe fırsat! ŞOK'ta hafta sonu indirimli ürünler hangileri?
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