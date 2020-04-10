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    • 10.04.2020 22:46
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    Sokağa çıkma yasağı son dakika hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangileri? Saat kaçta başlayacak?

    30 büyükşehir ile 'ta sokağa çıkma yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonu için geçerli olacak. Peki 30 büyükşehir hangisi? 31 ilde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Ne zaman başlayacak? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

    Sokağa çıkma yasağı son dakika geldi mi?

    Son dakika : 30 büyükşehir ile 'ta sokağa çıkma yasağı geldi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi günü kalkacak. Peki 30 büyükşehir hangisi?

    10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

    Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.

    30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı geldi. Sokağa çıkma yasağı sadece hafta sonu için geçerli olacak. Peki 30 büyükşehir hangisi?

    ADANA

    KAYSERİ

    İZMİR

    KONYA

    ANKARA

    (İZMİT)

    İSTANBUL

    VAN

    ANTALYA

    ERZURUM

    AYDIN

    GAZİANTEP

    TRABZON

    MERSİN

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?

    Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.

    TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?

    Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.

    1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:

    Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"

    2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:

    a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

    b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

    OHAL NEDİR?

    Olağanüstü hâl (OHAL) , olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim makamlarının yetkisinin genişlemesi sonucunu yaratır. Belirli yaş aralıklarındaki vatandaşlar için çalışma yükümlülüğü, gerektiğinde para ve mal yükümlülüğü konulabilir. Olağanüstü hâl önlemlerinin ortak ve en tartışmalı yönleri ise yaygınlaştırılması ve genellikle bunlara karşı yargı yolunun kapalı olmasıdır.

    Olağanüstü hâl, 27 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu kapsamında tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar, ağır ekonomik bunalım ve "anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" olarak nitelendirilen durumlardır. Bu hâllerin bir veya birden fazlasının görülmesi durumunda cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu'nun görüşünü de aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir.

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    Haberler Ekonomi Sokağa çıkma yasağı son dakika hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı olan 31 il hangileri? Saat kaçta başlayacak?
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