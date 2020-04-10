A Para yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, virüsün ülke ekonomilerine etkisini değerlendirdi. Lacalle, Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur krizini örnek vererek aldığı tedbirlerle ekonomisini koruyabildiğini belirtti.
Türkiye'nin çok istikrarlı bir ekonomisi olduğunu söyleyen Lacalle, Türkiye hükümetinin koronavirüs konusunda aldığı tedbirlerde İspanya'dan daha önce ve hızlı davrandığını açıkladı.
Pandeminin iyileşme sürecini de değerlendiren Lacalle, Türkiye'nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.