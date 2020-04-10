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    • 10.04.2020 23:12
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    Prof. Dr. A 'ya özel açıklamalar: koronavirüs krizini rahat atlatacak

    Prof. Dr. , A ekranlarında 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesi konusunda önemli bir açıklamalarda bulundu. Lacalle, Türkiye’nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını ifade etti.



    A Para yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. Daniel Lacalle, virüsün ülke ekonomilerine etkisini değerlendirdi. Lacalle, Türkiye'nin 2018'de yaşadığı kur krizini örnek vererek aldığı tedbirlerle ekonomisini koruyabildiğini belirtti.


    Türkiye'nin çok istikrarlı bir ekonomisi olduğunu söyleyen Lacalle, Türkiye hükümetinin koronavirüs konusunda aldığı tedbirlerde İspanya'dan daha önce ve hızlı davrandığını açıkladı.




    Pandeminin iyileşme sürecini de değerlendiren Lacalle, Türkiye'nin söz konusu krizi rahat bir şekilde atlatacağını söyledi.

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