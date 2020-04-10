Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Şartları...

Ücretsiz izin desteği başvuru nasıl yapılır sorusuna dair araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca çalışan tarafından detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haberi duyurdu. Peki, ücretsiz izin desteği başvuru şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? İşte detaylar...
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
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● ÖDEME için yasal altyapı hızlı şekilde yapılacak.
● SOSYAL yardımlardan yararlanılmış olması, ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.
● KISA çalışmaya başvurmayanlar ya da koşulları uymayanlar için de gelir kapısı açılmış olacak.
● ÖDEMELER İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
● BAŞVURULAR ve ödemeler İŞKUR üzerinden yapılacak.
● TALEPLER işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.
● KISA çalışma ödeneği azami 3 ay. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.
● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.
● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.
● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği şartları henüz belli olmadı. Başvuru şartları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.
ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?
Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.
Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.
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