Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Ücretsiz izin maaş desteği başvuru nasıl yapılır? Şartları...

Ücretsiz izin desteği başvuru nasıl yapılır sorusuna dair araştırmalar artış gösterdi. Milyonlarca çalışan tarafından detaylar merak ediliyor. Bilindiği üzere corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurdu. Bazı iş yerleri çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkanlara müjdeli haberi duyurdu. Peki, ücretsiz izin desteği başvuru şartları nelerdir? Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? İşte detaylar...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.