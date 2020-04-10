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    • 10.04.2020 14:24
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    Son dakika: Bakan Pakdemirli o işletmelere müjdeyi verdi: Destek ödemesi bu akşam hesaplarda...

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , hayvancılıkla uğraşan işletmelere çoban desteği kapsamında yapılacak 53 milyon liralık destek ödemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız" dedi.

    Bakan müjdeyi verdi: Destek bu akşam hesaplarda...

    Tarım ve Orman Bakanı , hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

    Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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