Milli mücadele için büyük paket

Türkiye, Coronavirüs'e karşı hızlı ve etkin tedbir adımlarıyla kararlı mücadele ortaya koyuyor. 62 maddelik yasa teklifi 83 milyonun yaşamını kolaylaştıracak:
Kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen öğrenim kredilerine Yİ-ÜFE artışı olacak. Spor Bakanlığı, tutarı yarıya kadar indirmeye, mücbir sebep hallerinde Yİ-ÜFE'siz ertelemeye yetkili kılınacak.
Üretici ve tedarikçiden 30 günde bozulabilecek ürünleri alıp da 1 ay içinde bedelini ödemeyen marketlere 500 bin, fahiş fiyata 100 bin, stokçuluk yapana 500 bin liraya kadar ceza verilecek.
Olağanüstü hallerde, gelir ölçütü ve engellilik durumu dikkate alınmadan evde bakım hizmeti verilebilecek, bakım ve sosyal yardım ödemesi yapılabilecek.
Mücbir sebeplerde Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme, ecrimisil bedeli alınmayacak.
Belediyeler, halk otobüsü-dolmuşlara gelir desteği kararı alabilecek. Salgında faaliyetleri duran işletmelerin yıllık ilanreklam vergileri, çevre temizlik vergileri alınmayacak.
Cumhurbaşkanı, belediyelerin gelir vergisi, prim ödemeleri ile elektrik borçları ve su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar ertelemeye yetkili olacak.
HAZAL ATEŞ/EDA IŞIK
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