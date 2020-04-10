Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de yapacağı çalışmalara ilişkin, "Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz" dedi.
Albayrak, Fatih gemisinin fotoğrafları ile birlikte paylaştığı mesajında, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Albayrak, Fatih gemisinin fotoğrafları ile birlikte paylaştığı mesajında, "Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
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