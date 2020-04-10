İşten çıkarma 3 ay yasak mı? Virüs salgını nedeniyle özel sektörde işler dururken, işçiler de işten çıkarılma endişesi taşıyor. Çoğu işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak endişeli işçilere müjdeli bir haber geldi. Hükümet istihdam kaybının önüne geçmek için yeni bir yasa taslağı hazırlıyor. Peki, işten çıkarma yasaklandı mı? 3 ay işten çıkarma olmayacak mı? Düzenleme ile salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde ve acil durumlarda, yardım yapılacak kişinin gelir ölçütünün belirlenme şartı kaldırıldı. İhtiyaç olması halinde yaşlılara ve diğer ihtiyaç sahiplerine bakım yapılabilecek ve bakım ücreti ödenebilecek.