Yeni torba yasa son dakika maddeleri! Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs binlerce kişinin ölmesine neden oldu. Bu anlamda Türkiye'de sağlık hizmetleri için önemli önlemler aldı. Şimdi ise vatandaşları ekonomik olarak korumak için çeşitli adımlar atılıyor.
COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele etmek adına 62 maddeden oluşan kanun teklifi taslağı hazırlanmıştır. Çoğu kişi torba yasasında hangi maddelerin olduğunu merakla araştırmaya devam etmektedir. Peki, Torba yasasında neler var 2020? Yeni torba yasası maddeleri... KYK borçları, işten çıkarılma yasağı, ücretsiz izin maaş desteği...
KYK BORÇLARININ ERTELENMESİ
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili bölüm şu şekilde; "Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede verilen kredi tutarlarına, Türkiye İstatistik Kurumu yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanacak hesaplanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, endeks ile belirlenen tutarları yarıya kadar indirmeye, Cumhurbaşkanı tarafından mücbir sebep hali ilan edilen dönemlerde Yİ-ÜFE uygulamadan ertelemeye yetkili olacak."
İŞTEN ÇIKARILMA YASAĞI
Hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 aya kadar uzatılabilecek.Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILANA MAAŞ DESTEĞİ
Hazırlanan 62 maddeden oluşan taslağa göre, ücretsiz izne ayrılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş (ayda 1.177 lira) ödenecek. 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler de bu haktan faydalanabilecek.
Koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle mücadeleye yönelik 62 maddeden oluşan kanun teklifi taslağı hazırlandı. Taslakta ekonomik tedbirlerin yanı sıra sosyal medya platformlarını etkileyen bir madde yer alıyor. Kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Mecliste görüşülmesinin ardından oylamaya sunulacak.
Torba yasadaki 56. maddenin kanunlaşması halinde Türkiye'den günlük 1 milyondan fazla erişimalan yabancı sosyal medya platformları, Türkiye'de en az bir kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Türkiye'deki kurum ve kuruluşların talep, bildirim ve tebligatlarının yurt dışı kaynaklı sitelere aktarılmasında sorun yaşandığı için bu kanun değişikliği yapılacak. Ayrıca Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacaktır.
TORBA YASA NEDİR?
Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.