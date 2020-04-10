Borsa günü yükselişle tamamladı | 10 Nisan BIST 100 son durum

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentilerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının genişleme adımlarının borsaları desteklediğini ifade etti.

Gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise sanayi üretim endeksleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen toplantının da gündemin odağında bulunacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 100.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

Gerçekleştirilen anketlere katılan ekonomistler, Türkiye'de cari işlemler hesabının şubatta 1,3 milyar dolar açık vermesini, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.