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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 18:24
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    • 10.04.2020 18:24
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    sürpriz dolu! Cuma günü BİM kataloğunda hangi indirimler var?

    haftanın son gününde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Cuma günü fırsatlı ürünler arasında Dokunmatik Dijital Kol Saati, 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap, KTM 2907 Çay Makinesi dikkat çekiyor. Marketlerden alışverişlerini yapacak olanlar ve hangi fırsatlı ürünlerin geldiğini merakla edenler aktüel ürünlerde yer alan fırsatları incelemek istiyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM bugün yine pek çok ürünü indirimli olarak satışa sundu. İşte o ürünlerin listesi

    BİM 10 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu!

    BİM 10 Nisan aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Cuma günü BİM şubelerinde satışa sunulan ürünler arasında Cylone Elektrikli Süpürge, Braun Erkek Bakım Seti ve Fakir Saç Kurutma Makinesi dikkat çekiyor. Ayrıca pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyor. İşte BİM 10 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM 10 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU

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    Haberler Ekonomi BİM 10 Nisan aktüel kataloğu sürpriz dolu! Cuma günü BİM kataloğunda hangi indirimler var?
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