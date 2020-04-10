BİM 10 Nisan aktüel kataloğu firmanın internet sitesinde yayınlandı. Cuma günü BİM şubelerinde satışa sunulan ürünler arasında Cylone Elektrikli Süpürge, Braun Erkek Bakım Seti ve Fakir Saç Kurutma Makinesi dikkat çekiyor. Ayrıca pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar alışveriş yapacaklar tarafından merak ediliyor. İşte BİM 10 Nisan aktüel kataloğu ürünleri...

BİM 10 NİSAN AKTÜEL KATALOĞU