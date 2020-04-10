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    • Ekonomi
    • 10.04.2020 18:17
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    • 10.04.2020 18:17
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    Son dakika: , üretiminin azaltılması kararından memnun! Kremlin'den flaş açıklama

    Son dakika haberi... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı ’in İhraç Eden Ülkeler Örgütü () ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma kararından memnun olduğunu bildirdi.

    Kremlin'den flaş açıklama! Putin...

    Peskov, ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerin günlük üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Putin'in petrol üretiminin düşürülmesi kararıyla ilgili düşüncesini aktaran Peskov, "Putin, 22 ülkenin uzlaşmasıyla üzerinde anlaşılan bu kararı olumlu değerlendiriyor." dedi.

    Peskov, 'nın tarafının da yapıcı pozisyonunu olumlu karşıladığını kaydederek, Meksika'nın katılımından sonra bu kararın uluslararası pazar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

    Mart'ta 'nın petrol üretimi kısıtlamasını reddetmesini yanlış olarak değerlendirip değerlendirmediği sorusu üzerine Peskov, şunları kaydetti:

    "Hiçbir surette. Rusya, petrol üreten ülkeler arasında, özellikle şimdi hep birlikte yaşadığımız benzeri görülmemiş zor zamanlarda piyasayı istikrara kavuşturmak için uluslararası iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan istikrarlı bir konum sergiliyor."

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