Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Türkiye çapında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Başkan Erdoğan "30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız." ifadelerini kullandı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İller arası yolculuk yasağı süresi uzatılacak mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SÜRESİ UZATILACAK MI?

Şehirler arası seyahat yasağı ilk etapta 15 gün olarak duyurulmuştu. Bu sürenin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.