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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 Gazete
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    Superbox’a talep 2 kat arttı

    Turkcell; öğrencilerin, öğretmenlerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının artan ev interneti talebini 4.5G altyapısı üzerinden çalışan Superbox ile aynı gün içerisinde karşılıyor.

    Superbox’a talep 2 kat arttı
    Ev içi kablolamaya ihtiyaç duyulmadan kurulan fiber hızları sunan Superbox'ı çalıştırmak için cihazı prize takmak yetiyor. Superbox'a talep Nisan ayının ilk haftasında 2 kat artış gösterdi. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kullanıcı sayımız 400 bini aştı" dedi.

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