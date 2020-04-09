Superbox’a talep 2 kat arttı

Ev içi kablolamaya ihtiyaç duyulmadan kurulan fiber hızları sunan Superbox'ı çalıştırmak için cihazı prize takmak yetiyor. Superbox'a talep Nisan ayının ilk haftasında 2 kat artış gösterdi. Turkcell Kurumsal ve Ev Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Kullanıcı sayımız 400 bini aştı" dedi.
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