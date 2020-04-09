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    • Ekonomi
    • 09.04.2020 12:15
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    • 09.04.2020 12:15
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    ndan piyasaya 7 milyar liralık doping

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB) tarafından bugün miktar yöntemiyle düzenlenen 16 Nisan vadeli repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verildi.

    Merkez Bankasından piyasaya 7 milyarlık doping

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

    İhaleye 14 milyar liralık teklif geldi.

    İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 9,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 10,23 seviyesinde gerçekleşti.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankasından piyasaya 7 milyar liralık doping
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