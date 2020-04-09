Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar... Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.