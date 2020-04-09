



Geçtiğimiz yılın son günlerinde Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyaya yayılarak tüm ülkelerin en önemli ilk gündem maddesi haline gelen Kovid-19, sosyal yaşamın da değişmesine neden oldu.

Tüm dünyada hayatı durma noktasına getirirken, on binlerce kişinin de hayatına mal olan Kovid-19, hastaların öksürmeleri, aksırmalarıyla ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşmasının yanı sıra hasta bireylerin solunum esnasında çıkardıkları partiküllerle kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesiyle de vücuda alınabiliyor.

Son dönemde en çok merak edilenlerin başında virüsün, günlük hayatın önemli unsurlarından olan para ile nasıl yayıldığı sorusu gelirken, uzmanlar Kovid-19'un paradan bulaşma riskini AA muhabirine değerlendirdi.