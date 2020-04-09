İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu.

Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.