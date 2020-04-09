1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL para yardımı nasıl alınır? 1000 TL sosyal yardıma başvurmak isteyen milyonlarca kişi, başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın günlerinde vatandaşların zor duruma düşmemesi için 1000 TL nakdi yardım yapıyor. Ödemelerde 1. faz dönemi tamamlanırken, yeni dönemler için müjdeli haber geldi. 3. faz ödemelerine başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Peki, 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte yanıtı…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve corona virüsü ile mücadele için 2. faz sosyal yardım programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı.
İlk fazda toplam da 2 milyon 111 bin haneye 1000 tl yardım yapıldığını söyleyen bakan, ikinci fazda 1000 tl olarak yapılacak sosyal yardım da 2 milyon 300 bin haneye ulaşacağını söyledi. Bakan Selçuk; "2. fazda halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1.000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1.000'er TL nakdi destek vereceğiz" diye konuştu.
Bakanlığın yeni nakdi yardımına, 1. Faz'da olduğu gibi yine başvuru yapılmayacak. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen kişiler bakanlık tarafından tespit edilecek ve yardımlar PTT görevlileri tarafından evde ödenecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2. Faz nakdi yardımlara, corona virüsü öncesi devletten sosyal yardım alanlar ve 1. Fazda 1000 liralık yardımda bulunulan kişilere ikinci defa yardım yapılmayacak.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, "3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız" dedi.
Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.
1000 TL PARA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Para yardımı için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Tarihler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
YARDIMLARDAN OTOMATİK FAYDALANACAKLAR
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
ÖDEMELER EVDE OLACAK
Ödeme alacakların PTT şubelerinde sosyal mesafeye dikkat etmemesi nedeniyle PTT şubeleri kapatıldı. Bu nedenle ödemeler konutlara elden yapılacak.
SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.
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